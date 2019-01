Maioria população economicamente ativa quer se aposentar acima de 60 anos

Coluna do Broadcast

Em meio às discussões sobre a reforma da Previdência e a idade mínima para acesso ao auxílio pago pelo INSS, mais da metade da população economicamente ativa das classes A, B e C (53% do total) pretende se aposentar com mais de 60 anos. A informação é de um levantamento encomendado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima) ao Datafolha. A pesquisa mostrou que a maioria desse grupo (45%) se concentra na faixa entre 60 e 69 anos, enquanto 8% dos brasileiros acreditam que só devem parar de trabalhar quando tiverem mais de 70 anos. Para a pesquisa, foram realizadas 3.452 entrevistas em todo o Brasil.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +