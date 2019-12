Mais brasileiros procuram o Canadá para estudar

Um número maior de estudantes brasileiros devem fazer as malas em direção ao Canadá, que espera receber uma leva crescente de visitantes. A previsão do governo canadense é de que 1,1 milhão de estudantes viajarão para o país até 2022. A alta é de 54,7% em relação a 2019, que deve fechar com o recebimento de 700 mil alunos.

Bora lá. Hoje, os brasileiros respondem por apenas 2% do total de estudantes no Canadá, incluindo os cursos de inglês, colleges e universidades, segundo a consultoria de educação canadense Loonie. Por outro lado, houve aumento de 10% no número de brasileiros que a empresa levou para estudar lá este ano. A expectativa é de crescimento em 2020, já que o Brasil ainda vive uma situação econômica difícil, e o Canadá oferece opções de aperfeiçoamento acadêmico e profissional.

