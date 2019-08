Mais da metade dos brasileiros com cartão Visa são consumidores digitais

Mais da metade (57%) da população brasileira que tem cartão Visa já se enquadra no perfil do consumidor digital, aqueles que usam canais como aplicativos e lojas online em suas compras. A constatação é de um estudo feito pelo braço de análise de dados da bandeira, a Visa Consulting & Analytics. Os estados com maior aumento relativo de consumidores digitais no último ano foram Bahia (27%) e Minas Gerais (10%).

Super digitais. Enquanto a porcentagem de consumidores considerados Low Digital se manteve no estudo feito entre 2018 e 2019 (de 69% para 68%), as categorias Medium Digital e Heavy Digital cresceram. Na Medium, passou de 21% para 24% e, na Heavy, de 4% para 9%.

