Mais da metade dos donos de carros não usam cobrança automática em pedágio

Apenas 11% dos brasileiros têm uma tag para passar em cancelas automáticas nas praças de pedágio, o que mostra como esse é um mercado com oportunidades de ser explorado. O levantamento também mostrou que 58% dos brasileiros que possuem veículos (mais da metade) ainda não usam o serviço.

Competição. A pesquisa foi realizada pelo Ibope e C6, banco digital que passou a oferecer a tag gratuitamente como forma de atrair mais clientes. O setor de cobrança automática tem recebido um número crescente de competidores, desde o Sem Parar (uma dos pioneiros) até ConectCar, Move Mais, Taggy e Veloe.

Obstáculos na via. Entre as pessoas que têm carro e não usam o serviço, 12% citam o preço como barreira e 4% acham difícil contratar o serviço. A pesquisa ouviu 2 mil brasileiros das classes A, B e C com acesso à internet, em todas as regiões do País.

