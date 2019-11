Mais da metade dos US$ 36 bi de bonds de bancos vence até 2022

Por Cynthia Decloedt

Os bancos brasileiros têm dívidas pesadas para pagar nos próximos dois anos. São captações de recursos feitas no exterior, por meio da emissão de bonds e cujo prazo de vencimento está chegando. Do total de US$ 36,1 bilhões desses papéis que circulam no mercado de dívida, US$ 18,7 bilhões vencem entre 2020 e 2022, mostrou um levantamento feito a pedido da Coluna. Entre os vencimentos previstos para os próximos dois anos, R$ 13,2 bilhões correspondem a papéis que foram emitidos para composição do capital dessas instituições, obedecendo às regras da segunda versão do acordo internacional de Basileia. As regras de Basileia servem como garantia para diminuir o risco de quebra dos bancos e já estão em sua terceira versão. Somando os bonds que maturam em 2023, o volume de vencimentos previstos em três anos alcança US$ 24,2 bilhões, 67% do total em circulação desses papéis no exterior.

E daí? O fato de os bancos terem dívidas pesadas vencendo pela frente não significa, necessariamente, que eles emitirão novos bonds para pagá-las. Nessa decisão pesa o tamanho do caixa disponível, outras opções de financiamento e a necessidade de reforçar o capital para fazer frente ao crescimento da carteira de empréstimos. O Itaú Unibanco, após dois anos sem captar lá fora, está emitindo novos bonds, com vencimento em 10 anos e que seguem as regras de Basileia. Ao mercado, está informando que os recursos serão usados para propósitos gerais. Mas tem um vencimento de US$ 1 bilhão de bonds em 2020 e outros US$ 6,8 bilhões entre 2021 e 2023. Na lista de bancos com compromissos no ano que vem estão também ABC Brasil, Banco do Brasil, Bradesco, Banco Votorantim, Banco Pan, Bonsucesso, BMG e BTG Pactual. Até mesmo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está na lista, com US$ 638 milhões em títulos a serem pagos. Procurado, o Itaú não comentou.

