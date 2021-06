Mais de 500 mil usuários do Mercado Pago entram na fila para transferir pelo WhatsApp

Conhecido por adotar novidades digitais, o brasileiro parece querer adotar os pagamentos via WhatsApp, lançados mês passado. O Mercado Pago, braço financeiro do Mercado Livre, já tem mais de 500 mil usuários na lista de espera para fazer pagamentos pelo aplicativo.

Mais da metade dos usuários do Mercado Pago que cadastraram seu cartão de débito para os pagamentos no WhatsApp já fizeram, ao menos, uma transação com a ferramenta. Desde 4 de maio, quando os pagamentos pelo aplicativo começaram no Brasil, mais de R$ 1 milhão foi movimentado com o cartão Mercado Pago. A empresa emitiu mais de 11 milhões de cartões, desde junho de 2020.

Dianteira

A fintech foi um dos primeiros emissores a oferecer a funcionalidade de transferência de dinheiro entre pessoas físicas pelo aplicativo de mensagens no País. O serviço continua a ser liberado gradualmente para as pessoas.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 4/6, às 16h43.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter