Mais dez empresas vão fazer pedido para IPO até início de março

Foto: Amanda Perobelli / Reuters

O ritmo acelerado de empresas protocolando pedido de registro junto ao regulador do mercado de capitais, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), vai continuar. Até a primeira semana de março, mais dez empresas terão o prospecto arquivado para poderem realizar a oferta inicial de ações entre abril e maio. Entre os novos pedidos, está o da loja de roupas esportivas Track & Field.

A fila anda. Se todas as ofertas forem em frente, o número de empresas disputando agenda para a tradicional cerimônia do toque do sino na Bolsa de valores poderá totalizar 25, contando aquelas que já protocolaram o pedido de registro recentemente. A CVM já recebeu as solicitações de oferta inicial da locadora de caminhões Vamos, da varejista de materiais de construção Quero-Quero, do banco BV e da loja de produtos animais Petz. Caixa Seguridade e a construtora Cury são outras já com pedido feito.

Dinheirama. Neste ano, a B3 já foi palco de nove ofertas, que juntas somaram cerca de R$ 30 bilhões, considerando nessa conta a oferta “jumbo” da Petrobras, de R$ 22 bilhões, realizada simultaneamente na B3 e na bolsa de Nova York, a Nyse.