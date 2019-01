Mais gestores olham social e ambiente para investir

Os investidores de grande porte estão olhando além dos números, na hora de decidir em qual empresa irão colocar dinheiro, segundo pesquisa da consultoria E&Y. Feito com 200 investidores de todo o mundo, dos quais 80% gerenciam e tomam decisões para fundos com mais de US$ 1 bilhão, o levantamento mostrou que 97% deles se debruçam sobre informações não financeiras, como questões relacionadas ao meio ambiente, social e governança. Em 2017, eram 68%. Segundo o relatório, o desafio dos interessados em receber aportes de grandes investidores é atender à demanda por informações de qualidade, com métricas que mostrem geração de valor no longo prazo. A pesquisa indica que transparência, consistência e dados comparáveis ajudam a construir essa base.

Decisão. Dos entrevistados que levam em consideração ativos não financeiros na hora investir, 65% disseram conduzir avaliações informais e 32% dados estruturados nessa área. A maioria deles (96%) também disse que essas informações tiveram papel fundamental na tomada de decisão. Elas são consideradas no ajuste da avaliação de risco (70%), em exames da dinâmica e regulação da indústria (63%) e na revisão de resultados (61%). (Cristiane Barbieri)

