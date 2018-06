Makro investe R$ 60 mi em iluminação de lojas e espera economia de até 55%

A Makro está finalizando um investimento de R$ 60 milhões em um projeto de eficiência energética para obter uma economia de até 55% no consumo de energia, em todas as suas lojas, o correspondente a 17,5 mil megawatts-hora por ano. Em parceria com a EDP, a rede varejista vem modificando o sistema de iluminação de suas unidades e espera, com isso, diminuir os custos com eletricidade e também reduzir suas emissões. Pelos cálculos das empresas, mais de 1.431 toneladas de CO2 deixarão de ser lançadas na atmosfera por ano, o que corresponderia ao plantio de 11 mil árvores. (Luciana Collet)

