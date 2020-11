Manchester abre escritório em SP e mira R$ 30 bi sob gestão

O escritório de agentes autônomos Manchester, ligado à XP e que tem base no Sul do País, está com uma estratégia agressiva de crescimento e decidiu montar um escritório em São Paulo, a partir do qual pretende expandir sua rede. O plano é crescer de forma orgânica, atraindo profissionais dos grandes bancos, mas também adquirindo escritórios menores. No primeiro ano, a expectativa é ter 40 profissionais na unidade paulista.

Rouba monte. No último ano, a Manchester incorporou cinco escritórios no Sul, sendo que três deles foram negociados recentemente. O resultado esperado com os movimentos de expansão é o de alcançar a marca de R$ 30 bilhões sob gestão em três anos, ante os R$ 8 bilhões atuais. A Manchester tem 120 assessores de investimento e opera em oito cidades nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 27/11/2020 às 17:31:06 .

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/