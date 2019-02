Mapfre enxuga operação após rever casamento com BB e gestor deixa o grupo

A seguradora espanhola Mapfre está passando um pente fino na operação brasileira após a revisão do casamento que detém com o Banco do Brasil. Depois de a companhia substituir a maioria dos seus principais talentos locais por espanhóis, perdeu o executivo que comandava a gestora de recursos da Mapfre no Brasil, Elíseo Viciana. Na casa há 17 anos, dentre seus feitos, está a criação e gestão do lendário fundo Mapfre Inversión, um dos multimercados com melhor performance dos últimos 15 anos.

Procurada, a Mapfre disse que a mudança em seu corpo diretivo faz parte do processo planejado da companhia.