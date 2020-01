Maple Bear mira faturamento de R$ 1 bi no Brasil em 2023

A escola canadense bilíngue Maple Bear, rede adquirida em 2017 pelo grupo SEB, estima um faturamento no Brasil de R$ 1 bilhão em 2023. Em 2019, as receitas chegaram em cerca de R$ 712 milhões. Atualmente a rede possui 145 escolas em operação e outras 50 em construção. Para daqui três anos, os planos são de dobrar o número de escolas e chegar em 300. O Grupo SEB do Brasil, fundado pelo empresário Chaim Zaher, comprou o controle das operações da canadense Maple Bear na América do Sul por R$ 160 milhões, dando início à internacionalização dos negócios no setor de educação.