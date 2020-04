Maquininhas reforçam aposta em celebridades durante quarentena

Foto: Reprodução

As donas de maquininhas reforçaram a aposta nas celebridades durante o período de quarentena, que colocou boa parte dos brasileiros dentro de suas casas para conter a propagação do novo coronavírus no País. Se antes o investimento em popstars era para chegar aos pequenos negócios, a ação agora reforça a marca dessas empresas em um momento que o volume de transações com cartão será impactado pelas medidas de isolamento. Além disso, as maquininhas estão viabilizando as doações de internautas para apoiar iniciativas durante a pandemia por meio de links de pagamentos.

Sofrência. A aposta na música continua valendo. Ontem, a Stone foi uma das patrocinadoras da Live promovida pela cantora Marília Mendonça, com luzes verde, em alusão à marca da maquininha. A sertaneja lançou mão do terminal da Stone em várias ocasiões nas mais de três horas que ficou ao vivo no YouTube.

Ponte. A líder Cielo também aderiu à moda. A companhia, controlada por Bradesco e Banco do Brasil, patrocina a segunda live do sertanejo Gusttavo Lima no sábado, dia 11, às 20 horas, batizada de “Buteco em Casa”. Em suas redes sociais, o cantor convida o público e cita a comunidade criada pela companhia para unir empresários e consumidores durante a pandemia, a Cielo Movimenta.

Páscoa. No domingo, será a vez da PagSeguro. Por meio do seu braço bancário, o PagBank, o grupo, do Uol, promove transmissão ao vivo com o cantor e compositor Michel Teló, um dos embaixadores da marca. A data é oportuna: domingo de Páscoa, às 14 horas.

