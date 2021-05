Marca Plus Size da Renner ganha espaço em lojas físicas da rede

A Ashua, marca plus size da Lojas Renner, ganhou espaço próprio em 9 unidades da marca principal da companhia, a Renner. Os espaços estão nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro e Niterói (RJ), Porto Alegre (RS), Brasília (DF) e em Belo Horizonte (MG). A previsão da Ashua é fechar o ano de 2021 com 20 desses chamados ‘corners’ e chegar às regiões Norte e Nordeste.

A Ashua nasceu no digital e passou a ter lojas físicas em 2016. A presença também nas lojas da Renner reforça a importância de pontos de venda físicos para o comércio eletrônico. A estratégia faz o produto viajar menos até chegar aos clientes e, assim, reduz custos de entrega. Nos espaços de 35 a 40m², a marca disponibiliza coleções cápsula, com menor número de peças, e informação de moda.

Renner levantou R$ 4 bilhões e deve ir às compras

A marca plus size tem investido em dados e experiência de compra multicanais. Em 2020, registrou crescimento de 81,5% nos canais digitais, na comparação com o ano anterior. Também em 2019, a marca deu início ao projeto Fashion Delivery, inspirado em outra bandeira do grupo: a Youcom. A iniciativa seleciona clientes fiéis para receberem uma mala com produtos em casa, selecionados a partir de seu histórico de consumo.

Após a capitalização de quase R$ 4 bilhões, o mercado espera que a Lojas Renner vá às compras, em negócios que acelerem seus planos digitais. A empresa mira ainda um novo centro de distribuição e a expansão de lojas físicas. Segundo a companhia, os recursos do follow on (emissão de ações) devem ser usados tanto para crescimento orgânico quanto para aquisições.

