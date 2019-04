Marchini Botelho Caselta Advogados reforça time

O Marchini Botelho Caselta Advogados trouxe o desembargador aposentado José Amado de Faria Souza para o seu quadro de sócios. Na mira do escritório, estão eventuais imbróglios do mundo empresarial. Focado em direito concorrencial, contencioso e ambiental, a chegada de Faria Souza para o time do escritório abre uma nova frente para demandas judiciais empresariais mais complexas, na área criminal, e programas corporativos de compliance com foco na lei anticorrupção.

