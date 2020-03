Márcia Cicarelli, indicada ao conselho fiscal do IRB, representa Berkshire no País

A advogada Márcia Cicarelli, indicada ontem a ocupar uma cadeira no conselho fiscal do IRB Brasil, representa o Berkshire Hathaway no País. Ela é procuradora do ressegurador eventual Berkshire Hathaway International Insurance Limited no Brasil. Nas últimas semanas, o fundo de Warren Buffett, que recentemente entrou no capital da empresa, praticamente triplicou o número de ações da resseguradora em sua carteira, conforme informou a Coluna do Broadcast. Agora, a participação beira os US$ 200 milhões.

Foto:REUTERS/Rick Wilking

Votação. Cicarelli foi indicada para ocupar uma vaga no conselho fiscal, que será totalmente renovado caso a assembleia que acontecerá em 30 de março aprove os sete nomes propostos. No ano passado, foram feitas duas ofertas subsequentes de ações do IRB para a venda de fatias que Caixa e Banco do Brasil detinham na resseguradora. Na esteira dessa mudança, Werner Romera Suffert, indicado pelo BB, deixou o conselho de administração. Será votada na mesma assembleia a indicação de Marcelo Gomes Teixeira à vaga. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, segue no colegiado.

Reputação. Não foi feito um pedido formal pela nomeação de Cicarelli por Buffett, mas o movimento é visto como de aproximação entre as empresas. Segundo Cicarelli, a indicação aconteceu por sua reputação e pelo fato de atuar há mais de 25 anos na área de seguros e resseguros. Ela é sócia do Demarest Advogados na área, sendo responsável por casos de alta complexidade. Também advoga em Tribunais e Câmaras de Arbitragem. Foi professora assistente de Direito Civil na Graduação da PUC-SP e professora convidada da USP para lecionar sobre Seguros e Resseguros. Atualmente, é professora do MBA da FUNENSEG – Escola Nacional de Seguros. Procurado, o IRB não quis se manifestar.

