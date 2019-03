Marco Antonio Gonçalves assume vice-presidência de novo conselho da Mongeral Aegon

Coluna do Broadcast

Marco Antonio Gonçalves, considerado um dos mais experientes executivos do mercado segurador brasileiro, será o vice-presidente do recém-criado conselho consultivo da Mongeral Aegon. Gonçalves, que tem 40 anos de atuação no setor, assume a função depois de deixar, em novembro, a Bradesco Seguros, da qual era diretor geral.

Inteligência

O conselho consultivo da Mongeral Aegon será composto por nomes do mundo dos negócios, academia, economia e política. O papel do grupo, que terá caráter independente, será o de produzir estudos e análises de mercado e identificar oportunidades trazidas pela reforma da Previdência e o aumento da longevidade no País.//Patrick Cruz