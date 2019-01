Marco Barros, da Brasilprev, vai comandar Caixa Seguridade e tocar IPO

O atual presidente da Brasilprev, Marco Barros, foi escolhido para presidir a Caixa Seguridade, holding que concentrará as operações de seguros da Caixa Econômica Federal. Sua principal missão será tirar do papel o plano de abrir o capital da companhia, que se arrasta desde 2015. Barros substituirá José Raimundo Santos Lima, que está há menos de um ano no comando da Caixa Seguridade. A escolha de seu nome não é em vão. Além da experiência no setor, Barros foi diretor de Seguros, Previdência e Capitalização do Banco do Brasil durante a reorganização societária da área e ainda comandou a diretoria de Mercado de Capitais na época da bilionária oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da BB Seguridade. Barros iniciou a carreira no BB em 1981.

Desafio. Até emplacar o IPO da Caixa Seguridade, o executivo terá desafios pela frente. Dentre eles, está a própria reestruturação do braço de seguros do banco público nos moldes do que fez a BB Seguridade. Em sua primeira conversa com a imprensa após tomar posse da presidência da Caixa, Pedro Guimarães afirmou que o banco iria revisar todas as parcerias já negociadas.

Em xeque. A Caixa já havia acertado um novo contrato com a sócia francesa CNP Assurances nas áreas de seguro de vida, previdência privada e prestamista, no valor de R$ 4,65 bilhões. Em paralelo, renegocia a sociedade em capitalização que possui com SulAmérica e Icatu e ainda tem em andamento o processo de seleção de novos sócios para os segmentos de seguro habitacional e consórcio, além de outro em automóvel, rural, residencial e patrimonial. Procurada, a Caixa não comentou. A Caixa Seguros também não se manifestou.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +