Marcos Coltri assume presidência da FenaCap, de capitalização

O diretor de empréstimos, financiamentos e crédito imobiliário do Banco do Brasil, Marcos Coltri, acaba de assumir a presidência da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap). Ele substitui Marco Barros, que deixou a instituição após sete anos para se dedicar integralmente à Brasilprev, empresa de previdência do BB, da qual assumiu o comando em março último.

Confronto

Dentre os desafios do novo presidente da FenaCap está ajudar a mudar a visão do produto capitalização, que por muito tempo foi vendido no Brasil como se fosse um investimento, embora seja um título com aspecto lúdico, ligado a sorteios. Não à toa, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) editou novas regras para o segmento, cuja receita acumula alta de 8,1% até abril em relação a um ano antes, num total de R$ 6,8 bilhões.

