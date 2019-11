Marcos Faraco, da Gerdau, será o próximo presidente do IABr

Por Fernanda Guimarães

Responsável pela operação brasileira da Gerdau, Marcos Faraco, será o próximo presidente do conselho do Instituto Aço Brasil (IABr), conforme as regras de governança da entidade. Ele assume a cadeira ocupada hoje por Sergio Leite, presidente da Usiminas. A presidência do conselho do IABr roda entre as empresas associadas a cada dois anos. Atualmente, Faraco é vice-presidente da entidade, que representa 10 empresas da indústria do aço. A exceção fica com uma das maiores do País, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), do empresário Benjamin Steinbruch, que se desfiliou desde o início do ano. A última vez que a Gerdau assumiu a cadeira foi com André Gerdau Johannpeter, hoje é vice-presidente do conselho da Associação Mundial do Aço (WSA, na sigla e inglês). Procurado, IABr não comentou.



