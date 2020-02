Marcos Molina aproveita pressão na ação e avança em Marfrig

O sócio-fundador da Marfrig, Marcos Molina, está ampliando sua participação na companhia em Bolsa. Ano passado, quando o frigorífico fez uma oferta subsequente (follow on) para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vendesse sua participação, Molina desembolsou quase R$ 400 milhões e aumentou sua fatia de 36% para 40% do total. De lá para cá, ampliou pouco a pouco sua participação, que já estaria em torno de 45%.

Pouco a pouco. Em janeiro, conforme formulário consolidado da companhia, ele comprou mais R$ 5 milhões em ações. O ritmo acelerou em fevereiro. De início, quando o banco de fomento indicou que venderia sua participação na Marfrig, a ideia de Molina era comprar todas as ações, o que acabou não se concretizando. Com demanda na ponta compradora, o papel da Marfrig sobe quase 15% em fevereiro, a despeito da preocupação global em torno do coronavírus. Procurados, a Marfrig e Molina não comentaram.

