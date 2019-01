Marketplace em energia solar mira consumidor para bater R$ 500 mi

Coluna do Broadcast

Com o impulso do consumidor final, o Portal Solar, marketplace em energia fotovoltaica no País, prevê até quintuplicar o volume de negociações em 2019, para R$ 500 milhões. O portal, que nasceu como um guia para ajudar a difundir informações sobre a tecnologia de energia solar, atualmente tem sua plataforma voltada para a venda de equipamentos aos instaladores e outros prestadores de serviço, mas planeja iniciar em março uma operação que permitirá a compra dos sistemas fotovoltaicos diretamente pelo consumidor final.

Exponencial

Em 2018, o portal já triplicou o volume financeiro movimentado, para cerca de R$ 100 milhões em equipamentos de geração solar distribuída. Ao todo, foram comercializados aproximadamente 6 mil geradores fotovoltaicos, que somam uma potência de 30 megawatts instalados em 6 mil telhados de residências, comércios e indústrias. No ano passado, o crescimento foi impulsionado pela parceria com a BV Financeira, que passou a fornecer financiamento para a compra e instalação dos equipamentos. (Luciana Collet)

