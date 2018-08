Masp tem aumento de visitação com exposição de obras da B3

O acervo de 66 produções artísticas nacionais da B3, que incluiu obras de Anita Malfatti, Candido Portinari e Emiliano di Cavalcanti, que foram cedidas ao Masp em modelo de comodato, ajudaram a impulsionar em 30% a visitação do museu paulista entre os dias 14 de junho e 29 de julho – período que durou a exposição. Ao todo foram cerca de 65 mil visitantes nesse intervalo. Considerando o mesmo período nos últimos dez anos, o Masp recebeu uma média de 50 mil visitas.

Reunião cultural. O presidente do Masp, Heitor Martins, juntamente com o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, receberam diversos nomes do mercado na inauguração da exposição, incluindo ex-presidentes da Bolsa.

