Mastercard lança cartão integrado que deve chegar neste ano ao Brasil

Coluna do Broadcast

A Mastercard lança nesta terça-feira, 13, em São Paulo, o seu cartão de “múltiplos usos”. Além de ser um meio de pagamento, ele pode unir identificação pessoal, acesso a serviços públicos, pagamento da passagem no transporte público e até controle de frequência escolar. O cartão “cidadão” pode ser utilizado, ainda, para o recebimento de salários e benefícios sociais. O plástico multifuncional já é utilizado em países como Nigéria, Itália e Estados Unidos. No Brasil, será disponibilizado ainda neste ano e há conversas em curso com interessados em adotá-lo.

Siga a @colunadobroad no Twitter