Matera, de tecnologia, fatura mais de R$ 100 mi no ano

A Matera, de tecnologia, faturou mais de R$ 100 milhões neste ano, montante que representa crescimento de 26% em relação a 2017. Para 2019, a expectativa da empresa, com foco no mercado financeiro e varejo, é elevar seu faturamento em 17%. Com um portfólio de mais de 100 clientes, a empresa que tem três décadas de atuação atende nomes como a fintech Nubank, JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch (BofA), Santander, Agibank, Pernambucanas e Renner.

