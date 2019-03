Matera e Vivyd terão operações fora do Brasil

A presença de estrangeiros no mercado financeiro tem crescido no País, mas o caminho inverso também tem ocorrido, com a abertura de operações no exterior de companhias do segmento. A Matera, por exemplo, empresa de tecnologia para o mercado financeiro, varejista e de gestão de risco, vai inaugurar em junho sua primeira unidade de desenvolvimento fora do Brasil. A operação ficará em Waterloo, no Canadá.

Outra. E a gestora independente Vivyd Capital Partners inaugurou nesta quinta-feira sua primeira unidade fora do Brasil, um escritório em Nova York montado para a captação de recursos. Os planos da Vivyd incluem também a estruturação de um fundo voltado para a geração de energia na Pensilvânia: uma usina de gás natural, com investimentos iniciais de US$ 200 milhões.

