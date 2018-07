Mattos Filho lidera ranking de M&A da América Latina em 2017

O escritório Mattos Filho encerrou 2017 na liderança do ranking de assessoria jurídica da América Latina em transações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) tanto em valores, com US$ 14,828 bilhões transacionados, e em número de operações (48). O levantamento foi feito pela consultoria Mergermarket e este foi o segundo ano consecutivo em que o Mattos Filho alcançou a posição. Considerando o número de transações no ano, os escritórios Pinheiro Neto, Machado Meyer e Baker McKenzie aparecem na sequência.

