O escritório de advocacia Mattos Filho está reforçando a sua área tributária com a chegada dos sócios Gil Mendes, vindo da Ernst Young, e Mario Prada, ex-Machado Meyer. A ampliação do time, que será anunciada hoje, dia 9, mira expandir os negócios com assessoria de transações de fusões e aquisições (M&As, na sigla em inglês) e contencioso fiscal. De quebra, o escritório também reforça sua presença no Rio de Janeiro.

