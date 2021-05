Maxtrack, de rastreadores, prevê expansão com internet das coisas

A Maxtrack, fabricante de rastreadores usados no monitoramento de pessoas e cargas, estima crescer 70% e faturar R$ 150 milhões em 2021. A empresa, com fábrica em Betim (MG), tem o plano de conquistar novos mercados oferecendo soluções customizadas de Internet das Coisas (IoT), uma vertical que já atende clientes de peso como a Vale, Raízen e Braskem.

O ramo da internet das coisas, isto é, conexão entre máquinas, veículos, eletrodomésticos e objetos em geral, deve crescer exponencialmente nos próximos anos com a chegada da internet móvel de quinta geração (5G). As principais aplicações devem ser vistas na indústria, agricultura e mineração, com saltos na produtividade, e só depois chegar aos consumidores finais.

