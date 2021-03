‘MBA’ para executivo desempregado deve ter inscrição recorde

A procura por uma vaga no curso gratuito da Fundação Instituto de Administração (FIA) para executivos em busca de recolocação no mercado de trabalho cresceu neste ano. A expectativa é que os inscritos no treinamento de reciclagem, espécie de MBA, superem o recorde de 1.000 interessados de 2016, auge da recessão anterior à da pandemia.

Como faz. O processo seletivo é semelhante ao de programas de contratação de empresas, com provas de conhecimentos gerais, raciocínio lógico e análise de currículo. Os interessados precisam ter curso superior e serem formados há, no mínimo cinco anos, e devem estar fora do mercado há ao menos quatro meses. As inscrições para concorrer às 35 vagas oferecidas se encerram no dia 23 de março, pelo site da FIA.

Mais jovens. Um dos fatores que tem contribuído para aumentar o número de candidatos é o fato de que tanto as inscrições quanto o curso serão feitos online. Foi notada também ligeira mudança de perfil, com mais interessados na faixa dos 30 anos. Normalmente, os candidatos tinham 40 anos ou mais.

Efeito. O curso tem carga de 252 horas/aula em temas como finanças e gestão de pessoas, além de um trabalho prático. O índice de recolocação ao longo dos 12 anos em que a instituição oferece o curso é de 75% dos participantes.

