MDS Seguros adquire Ben’s mirando mercado de R$ 200 bi

De olho em um mercado de seguros corporativos que movimenta anualmente R$ 200 bilhões no País, a MDS Brasil, multinacional portuguesa de seguros e resseguros, adquiriu a Ben’s, que há 21 anos atua na administração de seguros de vida e saúde de mais de 200 empresas e 300 mil vidas. O valor do negócio não foi revelado, mas a intenção da MDS é ampliar sua presença no segmento de benefícios, que já representa 55% dos prêmios geridos pela companhia e somam, no total, mais de R$ 1,5 bilhão.

Mais tech A Ben’s, por sua vez, é uma empresa de médio porte, com cerca de R$ 250 milhões em prêmios emitidos, mas com uma estrutura de soluções tecnológicas que também é uma das vertentes da estratégia para a expansão da MDS no Brasil.

Quem é Atualmente, a carteira de benefícios corporativos da MDS soma 9 mil empresas e 850 mil vidas. Além desse segmento, a MDS Brasil atua com seguros empresariais, individuais, gerenciamento de riscos e resseguros. Para expandir presença em benefícios corporativos, a MDS Brasil já havia adquirido no ano passado a 838 Soluções, desenvolvedora de ferramentas para gestão automatizada de benefícios.

