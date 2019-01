MDS Seguros retoma apetite por aquisições no Brasil

A corretora MDS Seguros, controlada pelo grupo português Sonae com a Suzano Holding, retomou o apetite por aquisições no Brasil após quase dez anos na secura. Na mira, estão negócios complementares aos seus. A corretora, que fecha o ano com resultado 25% maior ante 2017, atua nos segmentos de benefícios, patrimônio (P&C, na sigla em inglês) e varejo.

Otimismo

Um dos fatores que fez a MDS voltar a olhar aquisições no Brasil é a expectativa de retomada da economia brasileira, que, se concretizada, tende a ajudar o mercado de seguros a voltar a crescer ao patamar de dois dígitos como no passado. De grande porte, sua última aquisição no segmento foi a corretora de seguros Quorum, em 2010.

De mãos dadas

Além de crescimento inorgânico a MDS também mira crescer via acordos com outras corretoras de seguros no Brasil. Por ora, já conta com 45 parceiros no braço batizado de MDS Partners.

