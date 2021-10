Medtronic investe R$ 5,5 milhões para melhorar processos de hospitais

A empresa norte-americana de tecnologia em saúde Medtronic separou R$ 5,5 milhões para criar uma estrutura de Serviço com Valor Agregado (SVA), que é aquele que tenta melhorar o desempenho das terapias em hospitais e clínicas. O Brasil é o primeiro país a receber esse nova frente de negócios, que cruza dados gerados por tratamentos multidisciplinares.

Segundo Felipe Barreiro, vice-presidente da Medtronic, “com o acúmulo de informações e tecnologias, as instituições de saúde investem milhões em sistemas complementares, sendo que muitos processos devem ser melhorados primeiro internamente.” É essa a proposta do SVA, que pretende identificar falhas e melhorar tanto a eficácia dos tratamentos e os resultados de médicos, operadoras, clínicas e hospitais.

O projeto estava no radar da Medtronic e foi acelerado devido à alta movimentação das cirurgias eletivas, após a diminuição do ritmo da pandemia. Para implementar o SVA, a empresa fechou parceria com duas companhias europeias, uma sueca e outra dinamarquesa.

Planos de crescimento

A Medtronic tem faturamento global de US$ 30 bilhões. Há 50 anos no Brasil, tem planos de crescer 20% anualmente nos próximos 5 anos, no mercado nacional.

A empresa investiu US$ 2,3 bilhões em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no ano passado. Em 2021, lançou a PillCam, cápsula digestiva que fotografa o intestino delgado e identifica sangramentos de difícil acesso. Outro lançamento recente é o Percept, dispositivo que promete reverter em até 80% dos tremores de pacientes que sofrem de Parkinson.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 27/10/21, às 16h27.

