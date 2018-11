Mega ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau teve seguro de mais de R$ 100 mi

Zhuhai, 23/11/2018 – A mega ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (HZMB) contou com uma apólice de mais de ¥ 200 milhões em prêmios de seguros, equivalente a aproximadamente R$ 100 milhões. Dentre as companhias que participaram do contrato, segundo a autoridade responsável pelo projeto, estão pesos pesados do mercado global, como as suíças Swiss Re e Zurich.

Padrão chinês

A ponte é considerada um grande case de seguros da China. Não é à toa. São 55 quilômetros de extensão no total e que dão à HZMB o título de maior ponte marítima do mundo. Os custos da construção alcançaram cerca ¥ 120 bilhões – em torno de R$ 60 bilhões -, cujos recursos vieram a partir de sindicatos de bancos contratados pelas administrações de Hong Kong, Zhuhai e Macau. Foram seis anos de estudo e planejamento e nove para a construção da ponte, inaugurada no mês passado, após atrasos por problemas como acidentes de trabalho e casos de corrupção.

Compulsório

Além do período de construção, o início da operação da ponte também continua movimentando o mercado de seguros local. Isso porque os proprietários dos veículos têm de adquirir previamente um seguro de responsabilidade civil para transitar, conforme a legislação de cada uma das três jurisdições responsáveis pela HZMB: Hong Kong, Zhuhai e Macau. (Aline Bronzati*, Cynthia Decloedt e Fernanda Guimarães)

*A jornalista viajou a convite da Embaixada da China no Brasil e o China International Publishing Group (que publica a revista China Hoje)

