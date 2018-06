Coluna do Broadcast

Com o crescimento da busca dos brasileiros por uma alimentação mais saudável fora do lar, a rede de franquias Megamatte prevê que seu faturamento neste ano avance 12% em relação ao ano passado, para R$ 120 milhões.

Planos. Com um plano de expansão em curso, a Megamatte colocou como meta ter, até abril do ano que vem, 190 lojas. Hoje são 150 unidades no País.

