Melhora ânimo para indústria lançar novos produtos

As indústrias estão sinalizando otimismo com a economia, segundo o índice da Associação Brasileira de Automação, chamado GS1 Brasil, que toma por base a solicitação de novos códigos de barras para lançamento de produtos. Em junho, por exemplo, foi um mês de destaque, com elevação do índice de intenção de lançamento de novos produtos de 13,3% frente a maio. No mesmo mês de 2018, o índice havia recuado 18,9%. Em 12 meses até junho deste ano, o índice GS1 Brasil avançou 15,5%, depois de contrair 4,3% no mesmo intervalo de 2018. O Estado de São Paulo manifesta intenção maior de lançamento de novos produtos. O índice estadual subiu 25,9% em 12 meses até junho, acima da elevação de 6,7% em 12 meses até junho do ano passado. Em 2017, os índices nacional e estadual recuaram no acumulado de 12 meses.

