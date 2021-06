Membros do IBGC devem oferecer intensivão de Conselheiro à Anitta

Membros do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) devem levar ao Nubank a oferta de um curso intensivo de formação de conselheiros à cantora Anitta. Na segunda-feira, foi anunciado que ela passou a fazer parte do conselho de administração do banco, que quer usar a experiência em comunicação, o engajamento nas redes sociais e a imagem internacional da cantora brasileira em seu processo de expansão no exterior.

Apesar de Anitta ter uma fortuna estimada pela Forbes em US$ 100 milhões – cerca de R$ 500 milhões – e administrar suas iniciativas empresariais pessoalmente, a atividade de conselheira exige conhecimentos específicos e técnicos. Das responsabilidades legais aos riscos e compliance (conformidade com regras), é um trabalho que demanda aprendizado, além da sensibilidade para os negócios e dos conhecimentos práticos. O colegiado é responsável pelo direcionamento das companhias e, em casos extremos, o conselheiro pode até mesmo responder com seu patrimônio pessoal.

Como ela deixou há tempos o bairro de Honório Gurgel, subúrbio pobre carioca onde cresceu rumo à vida de milionária, nada de bolsa de estudos. Se aceitar fazer o curso, Anitta vai ter de abrir a carteira. Há cursos online e em grupo para não associados a partir de R$ 21,8 mil no site da entidade. Sem fins lucrativos, o IBGC incentiva boas práticas de governança, a agenda de diversidade e transparência nas empresas.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 24/06/2021, às 17h14

