Menos da metade das empresas oferece previdência privada como benefício

Cerca de 45% das empresas no Brasil oferecem plano de previdência privada, segundo a 29ª Pesquisa de Benefícios da Mercer Marsh Benefícios. Essa oferta restrita pode se inverter, mostra o levantamento, já que cresce o interesse das companhias em entender a dinâmica deste benefício e as opções existentes no mercado, ainda mais diante das reformas trabalhista e da Previdência. Foram entrevistadas 611 companhias. Entre as que incluem previdência complementar na cesta de benefícios, 79% garantem a cobertura para todos os funcionários.