Em dificuldades financeiras, a oferta subsequente da Tecnisa está sendo apontada como uma prova de fogo no mercado, para se comprovar se ele está, de fato, “bullish”, ou seja, otimista e com viés de alta. As emissões de ações até aqui saíram com elevada demanda. No caso da Tecnisa, que deverá fazer seu follow on ainda neste mês, a oferta tem como objetivo levantar cerca de R$ 400 milhões para pagar dívidas.

