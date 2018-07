Mercado bilionário de precatórios atrai gestora

As mudanças no regime especial de pagamento dos precatórios, que dentre as novas regras estendeu o prazo de quitação das dívidas atrasadas de Estados e municípios de 2020 para até 2024, está atraindo gestoras de recursos. De olho em um potencial bilionário, a Vision Brazil Investments está lançando um novo fundo dedicado à aquisição de créditos judiciais.

Apetite

O objetivo da gestora, focada em investidores institucionais estrangeiros, é captar no exterior até US$ 200 milhões para comprar esses ativos. Pioneira em investimentos em precatórios federais e estaduais, a Vision atua nesse segmento desde 2006.

