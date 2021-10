Mercado Bitcoin compra fatia em uma das maiores curadoras de arte digital

O 2TM, grupo que controla a plataforma Mercado Bitcoin, entrou no segmento de arte – como não poderia deixar de ser, por uma porta vanguardista e futurista. Adquiriu uma participação na Fingerprints, empresa curadora de arte digital, na qual todos os processos acontecem no ambiente blockchain, sem a presença de humanos.

A transação também teve um formato inovador, com ativos digitais. Para comprar a participação na Fingerprints, o 2TM transferiu Ethereum (moeda virtual) e recebeu em troca $PRINTS, que são tokens com direito a voto na companhia. Segundo Roberto Dagnoni, CEO do 2TM, todo o projeto é revolucionário.

As organizações autônomas descentralizadas ou DAOs (decentralized autonomous organization) permitem que comunidades online se organizem economicamente dentro do blockchain. A partir daí, o grupo reúne capital e estabelece as regras de como esses recursos serão empregados. O próprio blockchain da organização fará com que as cláusulas sejam cumpridas, além de novas propostas também poderem ser votadas via blockchain.

Coleções

Criada em março pelos empreendedores Luiz Ramalho e Renato Shirakashi, fundadores da Polvo Technologies, a Fingerprints DAO reúne várias coleções de arte digital. Três delas, a Digital Zones of Immaterial Pictorial Sensibility, do artista Mitchell F. Chan, Mutant Garden Seeder, de Harm van den Dorpel e Glitchbox, do artista DEAFBEEF, estiveram num leilão de NFTs (tokens que não podem ser reproduzidos ou violados) organizado pela Sotheby’s entre 14 e 21 de outubro.

Além disso, a Fingerprints é dona de uma das maiores coleções do mundo de Autoglyphs, tipo de arte on-chain, sem a necessidade de uma referência a um link externo. Concebidos em 2019 pelos mesmos criadores dos CryptoPunks, os Autoglyphs são a primeira obra de arte criada e custodiada na rede do Ethereum, on-chain. O sistema só permitia a criação de 512 Autoglyphs, e todos já foram feitos. Daí a exclusividade e a importância histórica. O Autoglyph mais barato no mercado hoje custa US$ 1,3 milhão.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 27/10/21, às 17h09.

