Mercado Bitcoin entra em mais uma empresa de NFT

O Mercado Bitcoin adquiriu participação em mais uma empresa de NFTs, tokens que não podem ser reproduzidos ou violados e utilizados pela indústria de arte e entretenimento para garantir a autenticidade da obra digital.

O negócio foi fechado pela 2TM, que controla a Exchange de criptoativos Mercado Bitcoin, que adquiriu participação na Block4, plataforma de colecionáveis digitais que trabalha com produtores de conteúdo do mundo do entretenimento, como esportes, música e influenciadores. No mês passado, a 2TM entrou na Tropix e na Fingerprints DAO, que também trafegam no universo dos NFTs.

Os NFTs têm inúmeras aplicações. Segundo o DappRadar, site que compila dados para aplicações baseadas em blockchain, as vendas globais desses tokens chegaram a US$ 10,7 bilhões no terceiro trimestre, contra US$ 1,3 bilhão no segundo trimestre.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 29/11/21, às 11h14.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter