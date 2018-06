Mercado Bitcoin espera mais do que dobrar número de clientes neste ano

A “exchange” de criptomoedas Mercado Bitcoin espera mais do que dobrar o número de clientes em sua plataforma de um milhão, para 2,5 milhões até o fim deste ano. Para se ter uma ideia da perspectiva de crescimento, a previsão é de que, no fim de 2018, o volume movimentado em transações seja de R$ 50 bilhões – 2017 terminou com R$ 4,5 bilhões.

Bala na agulha. Para suportar o crescimento, a casa colocou no orçamento do ano um investimento de R$ 10 milhões em tecnologia e segurança. O montante inclui dobrar os quadros dessas duas áreas, que hoje contam com 25 funcionários.

Siga a @colunadobroad no Twitter