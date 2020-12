Mercado Bitcoin tem em novembro maior volume de operações do ano

A plataforma de criptoativos Mercado Bitcoin registrou no mês passado 1,472 milhão de operações, maior volume do ano e quase três vezes o registrado no mês anterior. As negociações de ativos digitais movimentaram mais de R$ 1 bilhão, maior valor desde dezembro de 2017.

No topo. O impulso ocorreu por conta dos recentes recordes alcançados pelo bitcoin em reais e em dólares, o que ajudou a atrair novos clientes, segundo Fabrício Tota, diretor da companhia. Em volume de transações, o mês de novembro foi o quinto maior da séria histórica do Mercado Bitcoin desde sua fundação, em 2013.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 09/12/2020 às 17:52:15 – .

