Mercado Bitcoin tem novo comando

O Mercado Bitcoin, empresa brasileira especializada na compra e venda de criptoativos, está sob nova direção. A fintech passou a ser comandada por Marcos Alves, com passagens pelas consultorias Bain e McKinsey. Dentre os desafios de sua gestão, está consolidar a liderança da novata no segmento de criptoativos. No primeiro semestre, o Mercado Bitcoin movimentou cerca de R$ 2 bilhões, mais de 50% de todo o volume negociado no Brasil.

Missão cumprida. A chegada do executivo marca a conclusão do processo de profissionalização da empresa, iniciado em 2017. Gustavo Chamati, um dos fundadores da fintech ao lado do irmão Maurício Chamati, deixa as funções executivas e se junta ao Comitê de Gestão, ao lado de Roberto Dagnoni, ex-B3, e Arnaldo Gomes da Rocha, sócio da Deal Maker.

