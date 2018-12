Mercado de computação na nuvem tem potencial para consolidação

Coluna do Broadcast

O mercado brasileiro de computação na nuvem – que processa e armazena dados na internet – ainda é muito pulverizado e guarda potencial para atravessar uma consolidação, sugere relatório da consultoria Information Services Group (ISG). O levantamento aponta que as estrangeiras Microsoft, seguida por Amazon Web Services, IBM, Google e Oracle lideram o chamado segmento “hiperescala”, que lida com grandes volumes e velocidades no processamento de dados.

Põe o dedo aqui. Por sua vez, provedores nacionais como Sky.One, Tivit, UOL Diveo e Dedalus Prime são líderes no atendimento a clientes de médio porte. De acordo com a consultoria, os provedores brasileiros têm pela frente a oportunidade de se associarem às grandes companhias, com escala global, antes que o mercado local fique “lotado”.//CIRCE BONATTELI

