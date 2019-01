Mercado de cupons movimenta mais de R$ 730 mi ao e-commerce

O mercado de cupons, que caiu no gosto do brasileiro, movimentou mais de R$ 730 milhões ao e-commerce local no ano passado, conforme dados do Cuponomia, portal que reúne ofertas do comércio eletrônico. O montante resultado de 20 milhões de descontos resgatados pelos usuários no site, um crescimento de 12% em comparação com 2017.

Mais com menos

Os cupons de desconto possibilitaram uma economia de, aproximadamente, R$ 35 milhões no total das compras feitas durante o ano. Dentre as categorias de produtos mais comprados com cupons de descontos estão itens de lojas de departamento como smartphones, eletrônicos e eletrodomésticos, moda e acessórios, produtos de beleza e pedidos em plataformas delivery de alimentos e bebidas.

