O mercado de escritórios corporativos em São Paulo, incluindo Alphaville, registrou aumento da taxa de vacância no segundo trimestre do ano, segundo levantamento realizado pela consultoria imobiliária Newmark. De abril a junho, a taxa ficou em 23,6%, ante 22,9% no trimestre imediatamente anterior. O crescimento ocorreu por conta do novo volume entregue: foram, ao todo, seis edifícios, somando 102.532 metros quadrados.