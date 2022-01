Mercado de gasolina não se recupera em 2022, prevê consultoria

O desemprego e a inflação são fatores de risco para o mercado brasileiro de gasolina e óleo diesel em 2022, projeta a S&P Global Platts Analytics. Por enquanto, o cenário é de crescimento da venda de óleo diesel e retração do de gasolina frente ao período pré-pandemia.

Os brasileiros consumiram mais óleo diesel no ano passado do que em 2019. Em 2021, a demanda foi 85 mil barris por dia maior do que a de 2019. Já o consumo de gasolina se manteve 45 mil barris por dia abaixo do de dois anos antes. E, por ora, não há sinais de recuperação. A projeção é que, já no primeiro trimestre, a demanda por gasolina seja 5 mil barris por dia inferior à de igual período de 2019.

