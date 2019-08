Mercado de geração distribuída impulsiona vendas da multinacional Fronius

O crescimento do mercado de geração de energia distribuída, com a instalação de painéis solares em residências e indústrias, levou a multinacional austríaca Fronius, fornecedora de inversores, a aumentar em cerca de 300% suas vendas no primeiro semestre. Com isso, a empresa vislumbra superar a meta de dobrar o faturamento, já que a segunda metade do ano costuma responder por 60% das vendas.

